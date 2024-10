Um guia passo a passo para utilizar sistemas de apostas de roleta online

A roleta online é um jogo de azar. Ainda assim, existem várias estratégias de apostas, que podem ser usadas na roleta online. Estes sistemas podem não potenciar os ganhos, mas podem maximizar o saldo, permitindo uma gestão da banca otimizada, tanto em tempo, como em valor.

No site da roleta Brasil pode descobrir, em detalhe, cada uma destas estratégias de roleta e perceber como as aplicar ao seu jogo. Pode mesmo, combinar alguns métodos, para descobrir seu próprio estilo de jogo.

Os tipos de roleta

Antes de entrar nas estratégias ou sistemas de apostas, é importante perceber que existem imensas variantes e versões de roleta. Os jogos de roleta ao vivo vieram acrescentar ainda mais dinâmica ao jogo, com novas funcionalidades, como multiplicadores ou números relâmpago, que tornam o jogo mais emocionante.

Todas estas versões têm origem em três variantes padrão, que apresentamos no quadro abaixo, com as devidas diferenças, para que o jogador possa perceber o que distingue cada uma delas:

Roleta Europeia Roleta Americana Rolete Francesa Casas 37 38 37 Zero 1 2 (zero e duplo zero) 1 RTP 97.30% 94.74% 98.65% Vantagem da casa 2.70% 2.26% 1.35% Principais Apostas Internas, Externas Internas, Externas, Anunciadas Internas, Externas, Pista Regras especiais – Surrender En Prison La Partage

Como se pode verificar, cada uma das versões apresenta um RTP (Retorno ao Jogador) diferente, que influencia a probabilidade de ganho. Quanto mais alto for o RTP, mais elevada é a possibilidade de vitória, pois menor é a vantagem da casa.

As principais estratégias de apostas

Existem inúmeras estratégias de apostas para usar na roleta online, incluindo algumas teorias físicas que se propõe a vencer as odds. Quando falamos de métodos de apostas na roleta online, os mais populares ou os mais referidos são:

Martingale Fibonacci d’Alembert Labouchere Kavouras

Apresentamos apenas o top 5 de uma vasta lista de possibilidades. É curioso notar que os sistemas mais populares foram desenvolvidos por matemáticos, não em específico para a roleta, mas que ajudam, na perfeição, a gerir a banca na roleta.

O sistema Martingale, por exemplo, que é o mais usado de todos, foi criado pelo matemático francês Paul Pierre Levy. Esta estratégia consiste em dobrar a unidade base de aposta a cada derrota, até ganhar. Depois, volta à unidade base e continua jogando, dobrando a cada perda e voltando ao início a cada ganho.

Já o sistema Fibonacci, inventado pelo matemático Leonardo Pisano, ligado a uma sequência de números, é bastante usado em diversas áreas, incluindo nas apostas de roleta online. A sequência de Fibonacci resulta na soma dos dois números anteriores. Por exemplo, se começar a sequência com 0,1, o número seguinte é 1, que é a soma de 0+1. Já o próximo número será 2, soma do 1+1, os dois números anteriores, e assim sucessivamente.

Aplicado em apostas de roleta, este sistema indica que a cada ganho, o jogador desce dois números na sequência, e a cada derrota, sobre um número da sequência.

Como usar os sistemas de apostas de roleta online?

Pode parecer evidente, mas o primeiro passo é conhecer as principais estratégias de roleta. Compreender cada uma delas e jogar roleta em versão demo, para perceber como funciona cada sistema. As versões grátis de roleta são ideais para isso: o jogador pode ir usando estratégias, sem gastar dinheiro real. A melhor forma de aprender é praticar, certo?

Depois de perceber cada estratégia e saber qual a favorita, o jogador consegue determinar seu estilo de jogo. Claro está que tem que ter em atenção a sua condição financeira.

Apresentamos, abaixo, um passo a passo para usar os sistemas de apostas de roleta online:

Escolher o cassino e fazer o registo Jogar na versão demo, para perceber o funcionamento do jogo Efetuar um primeiro depósito Escolher o jogo de roleta, tendo em conta as versões padrão e as variantes com funcionalidades adicionais Delinear uma estratégia, em função do saldo de jogo disponível Aplicar a estratégia escolhida Manter o controlo sobre a banca Tentar uma sessão de jogo prolongada e, se possível, lucrativa.

Estes são os pontos essenciais, quando o jogador vai a jogo com uma estratégia de aposta. Não se deve esquecer que o método permite, em primeiro lugar, manter o jogador em jogo por mais tempo, já que este atua sobre a banca. A partir daí, o jogo passa a ser uma questão de sorte ou azar. Não existe uma fórmula matemática que vai garantir a vitória na roleta online. Existem sim, sistemas e sequências matemáticas que influenciam o saldo de jogo e, por conseguinte, a sessão de jogo. Sem impactar o resultado que é, como em qualquer jogo de azar, completamente aleatório.