Via Verde Shopping lança experiência cinematográfica de alto nível com nova tecnologia no Cine Araújo

Na noite de 3 de outubro, o Via Verde Shopping promoveu uma sessão especial de “Coringa: Delírio a Dois”, marcando o lançamento de uma nova fase tecnológica no Cine Araújo. Influenciadores, jornalistas e importantes colunistas do estado do Acre estiveram presentes, em um evento que destacou o compromisso do shopping em proporcionar as melhores experiências para seus clientes.

As salas 2 e 4 do Cine Araújo agora contam com a tecnologia de ponta dos projetores Real Laser RGB Christie, elevando a qualidade das exibições. Com um espectro de cores que cobre 95% e brilho impressionante, essas salas proporcionam uma experiência visual imersiva e de alta definição. O novo sistema oferece cores mais vibrantes, contraste aprimorado e uma profundidade sem precedentes, criando um ambiente perfeito para os cinéfilos

Fundado em 1926, o Cine Araújo sempre se destacou por acompanhar as inovações tecnológicas do cinema, desde a tela molhada até a projeção xênon. Agora, com a implementação da tecnologia a laser, reforça seu compromisso de trazer o que há de mais moderno para seus clientes. Esse novo sistema não só aprimora a qualidade das imagens, como também é mais sustentável, com um consumo de energia até 80% menor.

Os ingressos para as sessões nas salas equipadas com essa nova tecnologia podem ser adquiridos online ou nos terminais de atendimento do Via Verde Shopping. Não perca a chance de experimentar o futuro do cinema com conforto e qualidade incomparáveis. Para consultar horários e sessões, acesse https://www.ingresso.com/.

