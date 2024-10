Vídeo: mulher pede ajuda a vizinhos ao ser esfaqueada pelo companheiro

Cenas chocantes foram registradas por câmeras de segurança de um prédio residencial na capital goiana. Uma mulher, de 54 anos, saiu andando pelos corredores do local após ser esfaqueada no pescoço pelo companheiro, de 55.

O vídeo mostra a mulher ensanguentada pedindo por socorro. As imagens são fortes. Veja:

O homem foi preso nessa segunda-feira (30/9), após fugir do local do crime.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital. Segundo a Polícia Militar, ela passou por cirurgia e está em estado grave.

Tentativa de feminicídio

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal morava junto havia cerca de dois meses. Segundo o tenente-coronel Paulo Henrique Ribeiro, a mulher não tinha medida protetiva contra o suspeito, e não há histórico de violência entre eles registrado na polícia.

Ao ser preso, o homem se manteve em silêncio. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a motivação do crime.

Após o esfaqueamento, vizinhos ouviram os pedidos de socorro da mulher e foram verificar do que se tratava e acionaram a polícia em seguida.

Os investigadores do caso explicaram que a perícia do local foi dispensada, uma vez que, quando as equipes chegaram ao apartamento do casal, o ambiente estava “contaminado” pelos funcionários do prédio.

“O apartamento da vítima estava aberto e contaminado uma vez que funcionários do prédio já haviam entrado no seu interior, e estavam lavando a entrada/interior do edifício”, narrou o relato policial.

A faca utilizada no crime foi encontrada e recolhida pelos agentes.