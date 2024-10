Turistas do parque SeaWorld, em Orlando, nos Estados Unidos, não esperavam que iam ser recepcionados com um “banho” de cocô de uma orca que se apresentava no local. O internauta Alex Bermudez capturou o momento exato em que a “baleia assassina” defecou e pulou em seu tanque, criando uma “chuva de fezes”.

No vídeo, publicado no TikTok, a orca é vista nadando em seu recinto e liberando uma “nuvem” de fezes marrom. O ato aconteceu bem na frente do público, que ficou surpreso com o mamífero. “Ele fez cocô?”, perguntou um menino que estava vendo o espetáculo. No entanto, os espectadores ficaram ainda mais chocados com o que aconteceu em seguida. Depois de defecar, a orca pulou no tanque, jogando uma onda de água suja na plateia. “Cara! Essa baleia quer c*gar, mas também quer jogar sua ‘caca’ em nós”, escreveu Bermudez. Muitas pessoas riram da cena, alegando que a orca estava se vingando por ter sido colocada em um tanque. “Ela [está] criticando todos vocês por apoiarem o SeaWorld”, comentou um internauta. Outro disse: “Eu teria chorado o dia todo, meu Deus”. Veja o vídeo: