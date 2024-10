X (antigo Twitter) paga multas devidas ao STF, mas para a conta errada

O X, antigo Twitter, pagou as últimas multas devidas ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas para a conta errada. O engano foi divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira (4).

“O depósito do valor de R$ 28,6 milhões não foi realizado corretamente na conta vinculada a estes autos, em que pese sua existência ser de pleno conhecimento da requerida em face dos bloqueios e depósitos realizados anteriormente, conforme certidão da Secretaria Judiciária”, constata a entidade.

O erro foi identificado pela Secretaria Judiciária. Enquanto a transferência não for corrigida, os autos não serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliação do desbloqueio da rede.

Enquanto o pagamento das multas não for corrigido, o X continuará suspenso no Brasil.Fonte: GettyImages

A defesa da plataforma de Elon Musk alega que o STF não especificou a conta que deveria receber o pagamento e, por isso, cobram o desbloqueio da rede social no país, conforme apurou o G1.

Dos R$ 28,6 milhões cobrados pelo governo brasileiro, R$ 18,3 milhões é o valor das primeiras multas atribuídas ao X. Os outros R$ 10 milhões foram consequência da mudança de servidores do X que possibilitou driblar o bloqueio no país.

Os R$ 300 mil restantes foram determinadas à representante comercial da rede no Brasil, Rachel Vila Nova Conceição. O STF determinou que a Caixa faça a transferência dos valores para a conta correta.

X continua suspenso no Brasil

Suspenso no Brasil desde 30 de agosto deste ano, o X demorou semanas para começar a atender às demandas do governo brasileiro. Dentre as determinações, a plataforma suspendeu os perfis envolvidos em investigações judiciais e nomeou um representante legal no país.