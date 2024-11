Acre fica de fora das previsões de áreas com alertas de temporais; veja previsão do Inmet

A semana que começa esta segunda-feira (4) deixa o Acre de fora da lista dos estados brasileiros cujas populações devem ficar atentas aos alertas de temporais em diversas regiões.

A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e uma frente fria em alto mar devem contribuir para a formação de instabilidades e a ocorrência de chuva em volumes elevados no Sul, na área central do país e em parte do Norte do país, mas os temporais não chegarão ao Acre.

É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ao emitir alerta amarelo de “perigo potencial” para uma faixa que abrange pelo menos 12 estados. A área demarcada atinge a totalidade de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rondônia, além de quase todo o território de Mato Grosso e partes do Amazonas, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O mapa divulgado pelo Imet mostra o Acre fora da zona de perigo e com chuvas e calor, mas sem os riscos apontados para outras regiões.