Acre quase dobrou a adesão de alunos do ensino médio ao Enem em 2024, diz ministro

Todos os Estados do Brasil aumentaram a adesão à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Em alguns casos, os números de participantes dobraram. Ele cita como exemplo São Paulo, que partiu de 44% para mais de 80% no número de participantes. Outra unidade federativa mencionada foi o Acre, que saltou de 53% de adesão para 100%.

Para ele, o aumento pode ser considerado relativo à execução do programa Pé-de-Meia, que estimula a permanência estudantil por meio de uma poupança paga pelo governo federal e que pode ser acessada no fim do terceiro ano do ensino médio.

Em coletiva de imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro reforçou que alunos que fizerem o Enem neste e no próximo domingo, 10, vão receber uma parcela a mais do programa.

O crescimento no número de inscritos foi em todas as faixas etárias, com a maioria dos participantes sendo mulheres e jovens. A edição deste ano tem 4,3 milhões de inscritos confirmados, ante 3,934 milhões no ano passado. Do total de candidatos em 2024, 1,617 milhão está concluindo o ensino médio. A maioria (60,59%) dos inscritos é mulher e se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861).

Dados estaduais

No Acre, mais de 26 mil pessoas devem participar do Enem, sendo que Rio Branco concentra mais de 60% dos inscritos. Para beneficiar os candidatos na capital, foram adicionados 9 ônibus na frota de 52 veículos que normalmente circula aos domingos, totalizando 61 unidades fazendo os trajetos durante os dias de aplicação.

Além disso, o estado registrou 9.082 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, o que representa 100,00% do total desses alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.