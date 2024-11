Acre terá Conferência Nacional de Meio Ambiente no ano que vem; saiba detalhes

Em edição extra do Diário Oficial do Estado do Acre na quinta-feira (14), foi convocada a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente (CNMA), que terá como tema a Emergência Climática: os desafios da transformação ecológica.

Os assuntos que serão considerados eixos temáticos da conferência, que ocorrerá em Rio Branco, entre os dias 3 e 14 de março de 2025, são os seguintes: Mitigação dos efeitos da crise climática; adaptação e preparo para desastres; transformações ecológicas; justiça climática; e governança e educação ambiental.

Uma etapa nacional do evento ocorrerá depois da edição em solo acreano, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, no mês de maio de 2025.