Acreana do piseiro, Vitória Freitas celebra mais de 85 milhões de streams e prêmio nacional; conheça

Aos 24 anos, a cantora acreana Vitória Freitas, natural de Cruzeiro do Sul, vem conquistando o público com sua voz marcante e seu talento no piseiro sertanejo. Com hits como “Não Foi Pela Hilux” e “Galopadona”, ela hoje se destaca nas principais plataformas digitais. Sua música “Erra na Minha Cama” viralizou no Spotify e foi sucesso em seis capitais brasileiras, incluindo Rio Branco, Porto Velho e Fortaleza.

Antes da fama, Vitória trilhou um caminho desafiador. Trabalhou em um posto de gasolina, vendeu lanches com o irmão e foi vendedora em uma loja de maquiagem. Inspirada pela música, começou a cantar na igreja e alimentou o sonho de viver da sua arte. Aos 19 anos, com o apoio do marido Eduardo, criou um canal no YouTube, onde iniciou sua trajetória profissional.

Seu EP, Made In Acre, conta com cinco músicas, entre elas “Nunca Vai Ser Eu” e “Foi Amor”, e já soma mais de 1,5 milhão de ouvintes no Spotify. A assessoria da artista revelou à coluna Douglas Richer, do ContilNet, que o último álbum promocional já ultrapassou 300 mil plays, consolidando seu crescimento no cenário musical.

A trajetória de Vitória ganhou um novo capítulo de sucesso ao vencer, em outubro deste ano, o Prêmio Kawai 2024, na categoria Variedades/Hitou. A cerimônia ocorreu na casa de shows Vibra, em São Paulo, com transmissão pelo aplicativo e exibição de destaques no SBT. O prêmio foi entregue por Manu Bahtidão, uma das referências do gênero piseiro.

Atualmente, Vitória faz parte do casting da Luan Promoções, empresa que gerencia carreiras de grandes nomes como Wesley Safadão e Márcia Fellipe. Com mais de 85 milhões de streams em áudio e vídeo, a cantora acreana continua conquistando corações por todo o Brasil e levando o nome do Acre aos palcos nacionais.

Veja mais informações da cantora:

Veja imagens de shows da cantora acreana cedido exclusivamente para nossa coluna: