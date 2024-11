Acreanos gastam mais de R$ 100 por mês com comida japonesa, aponta levantamento

A plataforma Ticket divulgou uma pesquisa, em alusão ao Dia Internacional do Sushi, comemorado em 1º de novembro, que aponta que os acreanos gastaram, em média, R$ 116,79 somente com a compra de comida japonesa.

De acordo com dados do Acre, janeiro foi o mês em que os acreanos mais gastaram com comida japonesa, sendo R$ 144,68. Segundo o levantamento, entre janeiro e setembro deste ano, em todo o Brasil, o gasto médio com culinária japonesa foi de R$ 101,66.

Em comparação com outros nove estados, o Acre foi que mais gastou com sushi nos meses de janeiro e julho e ficou em segundo lugar em fevereiro.

Os estados pesquisados foram Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.