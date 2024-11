“Ainda Estou Aqui”: Fernanda Torres tem chance no Oscar 2025?

Desde sua estreia mundial no Festival de Veneza em 2024, “Ainda Estou Aqui“, de Walter Salles, vem recebendo uma enxurrada de elogios. Aclamado pela imprensa internacional, o filme foi descrito por críticos como “uma carta de amor ao Brasil” e “espetacular“.

Fernanda Torres também foi destaque entre os elogios da crítica especializada e já começa a colher os frutos de sua atuação no filme. Recentemente, a atriz recebeu um prêmio especial do grupo organizador do Critics Choice Awards, um dos mais importantes termômetros para o Oscar.

Significa que a atriz será indicada ao Oscar? Ainda não sabemos. No entanto, a equipe do filme está empenhada em garantir sua nomeação. Saiba para quais categorias do Oscar o filme está cotado.

Rodrigo Teixeira, produtor do longa, revelou à CNN que a campanha para Fernanda Torres inclui apresentá-la ao público americano como vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Cannes. Ela recebeu o troféu do festival francês em 1986 por sua atuação no filme “Eu Sei Que Vou Te Amar“, dirigido por Arnaldo Jabor.

“A gente precisa tentar apresentá-la como uma atriz que já tem uma carreira consolidada no país de origem”, disse ele.

Para a sorte da brasileira, a categoria de atriz ainda não conta com nenhuma franca favorita. No topo da disputa, embora ainda não sejam consideradas favoritas, estão Karla Sofía Gascón, de “Emilia Pérez”, e Mikey Madison, de “Anora”.

Gascón venceu o prêmio de Melhor Atriz em Cannes, o que fortalece sua campanha para se tornar a primeira mulher trans indicada à categoria no Oscar. Já Madison protagoniza o filme vencedor da Palma de Ouro.

Logo atrás, está Angelina Jolie por “Maria Callas“, um filme que reúne todos os elementos típicos de uma produção feita para conquistar o Oscar: uma cinebiografia e uma transformação radical da atriz. Adquirido pela Netflix, o filme pode ganhar impulso com a forte campanha da plataforma de streaming.

Outras concorrentes que também podem chamar atenção e entrar na disputa são Demi Moore por “A Substância“, Nicole Kidman por “Babygirl” e Saoirse Ronan por “The Outrun“.

Sobre “Ainda Estou Aqui”

“Ainda Estou Aqui” trata-se da adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido pelo livro “Feliz Ano Velho” — um grande sucesso de vendas nos anos 1980. A história se passa na década de 1970, no período mais intenso da ditadura militar no Brasil, e acompanha a trajetória da família Paiva, composta por Rubens (interpretado por Selton Mello), Eunice (vivida por Fernanda Torres) e seus filhos.

A vida da família se transforma completamente quando, em um dia fatídico, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e some sem deixar rastros. Eunice, que dedicará décadas em busca de respostas sobre o paradeiro do marido, precisa se reconstruir e traçar um novo caminho para si e para seus filhos. Saiba mais sobre a história.

O elenco também conta com Valentina Herszage (“Elas por Elas”), Maeve Jinkings (“Pedágio”), Antonio Saboia (“Deserto Particular”), Olívia Torres (“Continente”), Humberto Carrão (“Aquarius”), Dan Stulbach (“Mulheres Apaixonadas”), Charles Fricks (“Terra e Paixão”), Caio Horowicz (“Boca a Boca”), Daniel Dantas (“Pega Pega) e mais.

A CNN acompanhou o lançamento exclusivo do filme durante a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; saiba como foi a coletiva e confira nossas entrevistas individuais com os astros da produção, Fernanda Torres e Selton Mello.

Assista ao trailer de “Ainda Estou Aqui”:

Selton Mello à CNN: “Criei um personagem para reverberar no filme”

Filme propõe reflexão sobre a ditadura militar, diz Fernanda Torres em entrevista para a CNN