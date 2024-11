Ao ContilNet, Rogeria Rocha desabafa sobre o uso indevido de sua imagem em sites adultos

Com 519 mil seguidores no Instagram, a influenciadora acreana Rogeria Rocha usou suas redes sociais para fazer um desabafo, após descobrir que suas fotos estavam sendo utilizadas em sites de conteúdo adulto e em perfis falsos em redes de relacionamentos. Em um vídeo, Rogeria revelou que há anos vem enfrentando essa situação, mas nesta terça-feira (19), o caso ganhou uma proporção ainda maior, quando soube que suas imagens estavam circulando em um site de Los Angeles, enquanto ela estava em São Paulo.

Em sua fala, a influenciadora explicou como tem lidado com o uso indevido de suas fotos. “Meu Instagram é aberto, sou uma pessoa pública. Quem quiser pegar, vai pegar. Quem quiser usar, vai usar. Eu recebo direto perfis falsos no Instagram, Tinder, sites de relacionamento e até de prostituição, sempre com fotos minhas, e eu não posso fazer nada. Já tentei entrar em contato com os sites, já mandei e-mails, mas não tem o que fazer. Só que isso não sou eu”, disse ela, visivelmente frustrada.

Ela destacou ainda o desgaste emocional de lidar com a situação por tanto tempo. “Eu já estou cansada, são anos aguentando isso e ficando calada. Não vou me explicar, porque quem me conhece sabe o que sou, mas já não dá mais. A situação de hoje foi a gota d’água. Está em todos os grupos, meus amigos me mandam links, perguntando se eu já vi. Eles estão dizendo que uma pessoa está em Los Angeles usando as minhas fotos, e eu estou em São Paulo. Acabei de chegar. Isso é bizarro”, desabafou.

Determinada a tomar providências, Rogeria revelou que procurou seu advogado para buscar uma solução legal para o problema. “Cansei de ficar calada. Conversei com o meu advogado, e vamos ver o que podemos fazer. Não vou aceitar que fiquem inventando mentiras sobre mim a vida toda. Isso não cansa? Não acaba nunca!”, afirmou, mostrando que está disposta a tomar medidas mais enérgicas para proteger sua imagem.

Em entrevista exclusiva à coluna de Douglas Richer, do ContilNet, Rogeria detalhou que o problema teve início quando uma pessoa de seu estado começou a divulgar links de sites de conteúdo adulto com suas imagens. “Uma pessoa do Acre está mandando links de um site dos Estados Unidos, com minhas fotos. Tem gente que vê e acredita, mas eu não sei nem quem está usando minhas fotos. Já tentei entrar em contato com o site, mas como é internacional, fica difícil a comunicação. Essa pessoa só está espalhando mentiras, dizendo que estou me prostituindo. Vou processar tudo. Meu advogado já está cuidando disso. São anos inventando coisas sobre mim, mas nunca fiz isso, nem aqui e nem fora. Sei lá o que essa pessoa quer com isso, mas as medidas serão tomadas”, concluiu Rogeria, deixando claro que não permitirá que sua imagem seja utilizada para fins prejudiciais.

A influenciadora agora busca garantir que a justiça seja feita e que a propagação de mentiras sobre sua vida seja finalmente interrompida.

Veja o desabafo de Rogeria: