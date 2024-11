Após audiência de custódia, juiz mantém prisão de homem que assassinou a ex na frente da filha

Nesta semana, Jairton Bezerra, de 45 anos, acusado de matar a ex-esposa Paula Gomes da Costa, de 33 anos, se entregou à polícia após 10 dias foragido.

Ele assassinou a mulher na frente da filha deles, uma criança de apenas 7 anos de idade.

Nesta quarta-feira (6), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida. A decisão foi do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, Alesson Braz.

VEJA MAIS: Filha de 7 anos que presenciou o pai assassinando a mãe chama ele de ‘monstro’, diz família

Na decisão, o magistrado levou em consideração o clamor público e o abalo da sociedade. O juiz também destacou que por se tratar de um crime hediondo, era justificado a necessidade da manutenção da prisão.

Após a decisão, ele foi encaminhado ao presídio de Rio Branco.

O crime aconteceu no último domingo, 27 de outubro. Paula Gomes da Costa foi morta a facadas pelo ex-marido, Jairton Silveira Bezerra, em uma rua movimentada do bairro Alto Alegre, em Rio Branco.