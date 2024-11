Filha de 7 anos que presenciou o pai assassinando a mãe chama ele de ‘monstro’, diz família

Após Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, acusado de assassinar a facadas Paula Gomes da Costa, na frente da filha e em local público, se apresentar na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (6), a família da vítima deu uma entrevista para um jornal local, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Indignados, eles cobram do judiciário que a punição que será dada ao acusado seja compatível com a brutalidade do crime cometido, que ceifou a vida de “Paulinha”, como era conhecida.

De acordo com Marta Cristina, irmã da vítima, Jairton busca justificativas para escapar da situação.

“O crime que ele cometeu foi bárbaro, botava a filha pra casa e dizia que era um ‘fardo’. Minha sobrinha [filha de Paula, que presenciou o assassinato da mãe] ficou traumatizada, quando vai sair na rua é agarrada na gente, chama o próprio pai de monstro”, disse ao 24horas.

O caso aconteceu no dia 27 de outubro, em uma rua movimentada do bairro Alto Alegre, em Rio Branco. Segundo informações, Jairton se entregou na companhia de advogados. O homem que não conseguiu fugir da capital, acabou se apresentando 10 dias depois do crime.

A vítima já havia solicitado uma medida protetiva contra o acusado.