Após se tornar cristã, Joana Prado diz se arrepender de Feiticeira

Joana Prado relembrou o passado como Feiticeira, mas garantiu que se arrepende de ter feito o trabalho. Sucesso na década de 1990, ela foi um símbolo sexual ao aparecer sempre com um véu no rosto, que lembravam as vestes de odaliscas, e pouca roupa.

“Eu me arrependo porque o arrependimento é mudança de direção e pensamento. Se estou disposta a seguir outro caminho e pensar diferente, sim, eu me arrependo. A Bíblia diz que, quando aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas. Tudo que passou ficou para trás”, garantiu ela ao jornal O Globo.

A empresária reconheceu que a personagem foi um marco na vida dela e que, de certa forma, definiu quem ela é atualmente.

Ela compartilhou ainda que vive um processo de amadurecimento, mas pontuou ter passado por “mudanças radicais” após se tornar cristã.

A esposa de Vitor Belfort contou ainda que o pai sempre brinca e a chama de “pastora”, mas que prefere a versão atual dela do que a de Feiticeira. “Foi um dos melhores investimentos que fiz. Em todas as áreas da minha vida, pessoal, profissional e espiritual, só vi melhorias”, avaliou.