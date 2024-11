Deputado estaria se movimentando para tomar o comando do MDB após a morte de Flaviano

Nos bastidores da política acreana circulam rumores sobre a movimentação em torno da presidência do MDB no Acre. Um deputado federal estaria articulando, diretamente de Brasília, para assumir o comando do partido. Essas articulações ganharam ainda mais relevância após o falecimento do ex-deputado Flaviano Melo, na última quarta-feira (20). Líder histórico do MDB no estado, Flaviano já havia anunciado que deixaria o comando do partido, abrindo caminho para uma nova liderança.

Entre os nomes especulados para a disputa interna, destacam-se o deputado estadual Tanízio Sá e a ex-deputada federal Jéssica Sales, ambos com peso político e influência para assumir o posto. Jéssica, inclusive, teria manifestado publicamente seu interesse em comandar o MDB, o que reforça a possibilidade de uma disputa acirrada entre as lideranças locais.

A movimentação no MDB promete esquentar os bastidores da política acreana, sobretudo diante do cenário das eleições de 2026, onde o controle do partido será estratégico para influenciar as alianças e candidaturas no estado.

DITARÁ O RUMO

Quem assumir a presidência do MDB no Acre enfrentará o desafio de reestruturar o partido e torná-lo uma peça-chave no cenário político local. Com uma gestão eficaz, o MDB poderá se tornar decisivo na formação de apoios estratégicos para os cargos majoritários em 2026. O novo presidente terá nas mãos a responsabilidade de definir a direção do partido, estabelecendo as bases para seu fortalecimento e relevância nas eleições que se aproximam.

ADEUS AO VELHO LOBO

O Acre se despede de uma de suas maiores lideranças políticas: Flaviano Melo (MDB). Ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador do estado, ex-senador e ex-deputado federal, Flaviano nos deixou nesta quarta-feira (20), em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, onde estava internado desde o dia 6 de novembro tratando um quadro de pneumonia. Com mais de 40 anos de vida pública, Flaviano construiu um legado de dedicação e serviço ao Acre, marcando profundamente a história política do estado. A coluna manifesta seus mais profundos sentimentos à família, aos amigos e a todos que compartilharam da convivência com o inesquecível “velho lobo”.

AS VIRTUDES DE MAILZA

Uma das principais virtudes da vice-governadora Mailza Assis (PP) é sua lealdade e fidelidade, especialmente em relação ao governador Gladson Cameli (PP). Foi exatamente essa postura que a levou a ser escolhida para compor a chapa como vice. Mailza conquistou a confiança plena de Gladson, um atributo cada vez mais raro na política – e o governador reconhece e valoriza isso como um de seus maiores trunfos.

PAVIMENTANDO O CAMINHO

Os recentes gestos do governador Gladson Cameli (PP) deixam claro que ele está cada vez mais empenhado em preparar sua vice, Mailza Assis (PP), como possível sucessora. Prova disso é a crescente visibilidade e protagonismo político que Mailza tem assumido. Representando o Acre na COP 29, realizada no Azerbaijão, a vice-governadora reafirmou seu papel em pautas globais de relevância. Além disso, Mailza também estará à frente do encontro dos governadores, marcado para a próxima quarta-feira (27) em Brasília. A movimentação reforça as especulações de que Gladson está pavimentando o caminho para que Mailza seja a principal figura do Progressistas no cenário político acreano nas eleições de 2026.

PASSA POR GLADSON

Já mencionei anteriormente a lealdade inquestionável da vice-governadora Mailza Assis (PP) ao governador Gladson Cameli (PP), uma parceria marcada pelo respeito mútuo e pela observância aos limites hierárquicos. Essa harmonia política deverá prevalecer na construção da chapa de 2026, quando Mailza, reconhecendo Gladson como seu líder político e mentor, decidirá junto com ele o nome ideal para compor como vice.

BOLSONARO SABIA!

O relatório da Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha “pleno conhecimento” de um suposto plano para assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes. A revelação foi feita pela jornalista Débora Bergamasco, âncora da emissora. Ainda de acordo com a apuração, a PF pretende indiciar Bolsonaro e seus aliados no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. Entre os nomes que devem aparecer no relatório final estão ex-ministros como o general Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Defesa), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin.

ELEIÇÃO OAB

Nesta sexta-feira (22), ocorre a eleição para definir o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o biênio 2025/2026. A disputa é protagonizada pelo atual presidente, Rodrigo Aiache, e pela advogada Marina Balandi. Este pleito tem chamado atenção não apenas pela competitividade, mas também pelas polêmicas e embates que marcaram a campanha. O clima de acirramento foi tão intenso que muitos compararam o processo a uma eleição política, dada a magnitude dos apoios e articulações que ambas as candidaturas mobilizaram.

LUTO

A coluna manifesta seu mais profundo pesar e solidariedade ao chefe de gabinete da Casa Civil, Mário Neto, pelo falecimento de sua querida mãe, dona Maria do Carmo Rocha da Silva, ocorrido na última quarta-feira (20). Neste momento de dor, enviamos nossas condolências à família e aos amigos, desejando força e conforto para enfrentarem esta irreparável perda.