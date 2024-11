Bebê de 1 ano morre após acidente com panela de óleo quente

Apesar dos esforços da equipe médica, Hadassa não resistiu aos ferimentos e seu óbito foi confirmado na unidade de saúde.

Como evitar acidentes com crianças e panela de óleo quente

Algumas dicas podem ajudar os pais a prevenir acidentes com crianças durante o preparo de alimentos no fogão. Frituras que excedem os 180ºC podem espirrar óleo quente, de modo a sujar a cozinha e provocar pequenas queimaduras. A partir deessa temperatura, a fritura pode, inclusive, pegar fogo, o que demanda alguns cuidados:

– Não jogar água sobre óleo quente: a combinação intensifica a combustão do óleo, podendo provocar incêndios e queimaduras graves. A forma correta é abafar o fogo com um pano ou usar farinha com o mesmo propósito;

– É importante afastar as crianças da cozinha, caso seja possível, durante o preparo de frituras, principalmente. A meta é evitar que elas toquem superfícies quentes ou puxem cabos de panelas;

– Também é recomendável que cabos de panelas fiquem sempre posicionados na parte de dentro do fogão, evitando que crianças curiosas os puxem.

Em caso de queimaduras graves, acione o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193.