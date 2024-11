‘Boa Noite, Cinderela’: quem é a mulher presa por dopar e roubar usuários do Tinder

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, Jessyca utilizava do golpe para roubar os cartões de crédito das vítimas.

Por meio dos perfis falsos que ela criava em plataformas de relacionamento, como o Tinder, Jessyka seduzia e marcava encontros em bares e restaurantes de luxo em Brasília. As informações são do Correio Braziliense.

Após ganhar a confiança dos homens, ela os drogava. Com isso, conseguia roubar os cartões de crédito e realizar diversas compras e transferências bancárias, até o cartão ser cancelado.

Como agia a mulher presa por dopar e roubar usuários do Tinder

A investigação já vinha ocorrendo há algum tempo e chegou na prisão preventiva da acusada na última quarta-feira (6).

No momento em que os policiais realizavam a operação para prender a mulher suspeita de dopar e roubar usuários do Tinder, os agentes receberam uma nova denúncia de um homem que havia sido vítima do mesmo golpe.

Mulher acusada de dopar e roubar os ‘dates’ postava rotina de viagens

A paraense Jessyca Saranna Sousa é moradora de Planaltina (DF) e divulgava com frequência nas redes sociais sua rotina de jantares em bons restaurantes e viagens para destinos turísticos. Além dos golpes, ela também trabalhava como garota de programa.

A Polícia Civil do DF divulgou a imagem de Jessyka para que outras eventuais vítimas possam reconhecê-la e registrar ocorrência.