Brasileirão: Palmeiras vira sobre Bahia no fim e segue na briga pelo título

Com gol dramático de Flaco López, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida era válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

O gol de cabeça do argentino, marcado aos 45 minutos do segundo tempo e validado pelo árbitro de vídeo, foi fundamental para o Palmeiras seguir na briga pelo tricampeonato brasileiro consecutivo.

Os dois gols anteriores haviam saído no primeiro tempo. O Bahia abriu o placar com o uruguaio Luciano Rodríguez, que ficou no banco de sua seleção contra o Brasil, no mesmo estádio, no empate da véspera.

No fim da etapa inicial, Raphael Veiga acertou belo chute de falta e deixou tudo igual.

Situação da tabela

Com a vitória, o Palmeiras chega a 67 pontos, um a menos que o líder Botafogo, que entra em campo às 21h30 desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Em caso de tropeço do time carioca, o Alviverde passará a depender só de si, já que terá confronto direto contra o Botafogo no Allianz Parque, na 36ª rodada.