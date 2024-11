Briga generalizada dentro de bar termina com vários feridos e outros presos; VEJA O VÍDEO

Um casal, ainda não identificado, foi preso após uma confusão generalizada no Bar do Matheus, na noite deste domingo (17). O estabelecimento está localizado na Avenida Amazonas, na região central do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Um vídeo enviado à redação mostra o momento exato do início da confusão, em que várias pessoas trocam socos, chutes e cadeiras, além de utilizarem garrafas de vidro como arma contra os rivais. Com a briga já generalizada e fora de controle, os envolvidos levaram o confronto para o meio da rua.

VEJA O VÍDEO:

Populares e funcionários acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local. No entanto, a briga já estava quase no fim. Um casal foi preso no final do tumulto. As imagens mostram um homem sem camisa e uma mulher vestindo roupa vermelha sendo algemados.

A Polícia Militar encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.