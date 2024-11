Bruna Biancardi se declara a Neymar e Mavie: “Minha vida todinha”

A influenciadora Bruna Biancardi, 30, publicou um boomerang no Instagram ao lado do namorado, o jogador Neymar, 32, e a filha dos dois, Mavie, 1.

No clique, os três estavam no elevador, enquanto Neymar segurava a pequena no colo.

Recentemente, Mavie completou seu 1º ano de vida. Para celebrar a data, a família se reuniu em um hotel luxuoso na Arábia Saudita, o St. Regis Red Sea Resort, na ilha de Ummahat, banhada pelo Mar Vermelho.

O resort fica localizado em uma ilha privada, com 90 vilas espalhadas pelo local, cada uma com sua piscina privativa e deck. Algumas das vilas são construídas sobre a água do mar, enquanto outras ficam à beira da praia.

Os preços de uma diária no resort começam em cerca de R$ 10 mil e podem chegar a R$ 82,8 mil, a depender das acomodações.