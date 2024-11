Bruno Henrique: CPI quer quebrar sigilo dos dados bancários do jogador

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas se prepara para pedir a quebra de sigilo bancário do jogador Bruno Henrique. O pedido deve ser apresentado pelo presidente do colegiado, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), após audiência com o atleta.

Bruno Henrique é atacante do Flamengo e foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) nesta terça-feira (5/11). O atleta é suspeito de participação num esquema manipulação de apostas esportivas.

A quebra de sigilo é considerada crucial para o andamento das investigações. Nos bastidores, auxiliares dos senadores afirmam que o pedido de acesso aos dados bancários é o caminho natural após escutar sua versão sobre a operação.

Um requerimento de convite também foi apresentado por Kajuru e pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), vice-presidente da CPI. A audiência deve acontecer antes do dia 3/10, quando o colegiado escuta o jogador Lucas Paquetá.

“Num primeiro momento a CPI formula convite o depoente, esperando que possa contar com a boa vontade e colaboração dele para o pleno esclarecimento dos fatos. Embora o depoimento seja indispensável, a condição de testemunha não pode mais ser cogitada. Trata-se de um cidadão investigado pelo MPDFT e pela Polícia Federal”, argumentou Kajuru no requerimento.

Segundo o MPDFT, Bruno Henrique agiu de forma deliberada para ser punido com cartões durante partida entre o Flamengo e o Santos, em 1/11 de 2023, no estádio Mané Garrincha. O objetivo seria fazer com que familiares conseguissem ganhos apostando na punição.