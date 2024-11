Café instantâneo: bebida pode aumentar o risco de câncer? Ciência diz que sim; entenda

Testes laboratoriais revelaram que a acrilamida na dieta causa câncer de pulmão e reprodutivo em animais. Os cientistas concordam que a substância tem o potencial de causar câncer em humanos também, de acordo com a Food Standards Agency (FSA). A agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) já a declarou como uma “substância cancerígena problemática para humanos”.

Um estudo polonês analisou 42 amostras de café, incluindo dez cafés instantâneos e revelou que este tipo de bebida tinha o dobro da quantidade de acrilamida do que o café moído na hora. No entanto, segundo os pesquisadores, seriam necessárias cerca de 10 xícaras de café instantâneo por dia para que a ingestão de acrilamida se tornasse uma preocupação.

Há quem o defenda, visto que o café também tem mais antioxidantes do que o café moído, o que protege contra danos celulares. Pál Maurovich-Horvat, diretor de imagem médica da Universidade Semmelweis, em Budapeste, disse ao The Telegraph que o café instantâneo contém melanoidinas, um antioxidante que aumenta a diversidade de bactérias no intestino, o que também pode ajudar a proteger contra doenças.