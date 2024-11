Cambistas vendem ingressos para jogo na Arena da Floresta por valores de até R$ 250

Denúncias feitas ao ContilNet, revelam prática considerada ilegal de venda de ingressos para a partida entre Flamengo e Santa Cruz-AC, que deve ocorrer neste domingo (24), na reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Em alguns casos, valores da entrada chegam a R$ 250, o que não condiz com o preço beneficiado pelo governo do Acre, que cobrou apenas a troca do ingresso por um quilo de alimento não perecível em pontos específicos.

Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Estado Acre (Seel), já foi informado para a população para não comprar os ingressos desta forma, além de assinado a Polícia Militar para coibir a prática ao redor do estádio.

“Os ingressos foram disponibilizados por meio de trocas nos supermercados de Rio Branco, e quem não comprou, é ideal que não faça mais. O jogo vai ser transmitido na parte de fora da Arena da Floresta”, afirmou.