Clube francês de John Textor é provisoriamente rebaixado à 2ª divisão

Um dos clubes que o empresário John Textor é dono está provisoriamente rebaixado para a segunda divisão do campeonato no respectivo país. O Comitê Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da França decidiu, nesta sexta-feira (15/11) que o Lyon vai jogar a Ligue 2 em 2025 devido à situação financeira do clube.

Textor, que também é dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Botafogo, se mostra positivo no final da reunião do DNCG, que tem uma visão diferente da natureza das discussões com o executivo americano.

“Estou confiante nos nossos números. Nunca posso ter confiança na forma como órgãos regulatórios olham essas coisas. Acredito que a DNCG é independente de algumas pressões, mas temos muitos inimigos dentro da direção da liga”, destacou o empresário.

Portanto, o Lyon será rebaixado para a Ligue 2 se a situação financeira não melhorar até o final da temporada. Enquanto isso, o DNCG decidiu restringir a folha salarial e proibir o clube de realizar contratações. O órgão esperava que o clube apresentasse uma garantia de 100 milhões de euros, mas não ocorreu.

A Eagle Football Group, propriedade de John Textor, registrou um prejuízo de 25,7 milhões de euros (cerca de R$158 milhões) ao final da última temporada. Segundo a imprensa francesa, o clube sofreu perdas significativas de receitas, o que fez a dívida alcançar 500 milhões de euros (cerca de R$3 bilhões).

O elenco do Lyon conta com o goleiro brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo, e com o lateral-esquerdo Abner, que está com a Seleção Brasileira para as data fifas de novembro.