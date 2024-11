Com bandeira amarela, conta de luz fica mais barata a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (1º/11), a conta de luz ficará mais barata devido ao acionamento da bandeira tarifária amarela no mês de novembro. Na última semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a mudança ocorreu em razão da melhora das condições de geração de energia elétrica no país, com a retomada das chuvas e o aumento dos níveis dos reservatórios.

Em outubro, a bandeira vigente era a vermelha patamar 2 — grau mais elevado na estrutura tarifária, que aumenta quando há menos água nos reservatórios das usinas hidroelétricas.

Neste ano, o Brasil teve dois meses de contas de energia mais caras: setembro (com a bandeira vermelha patamar 1) e outubro (com a bandeira vermelha patamar 2).