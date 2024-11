Com chuvas, nível do Rio Acre volta a subir na capital; veja última medição da Defesa Civil

O nível do Rio Acre voltou a subir na capital acreana, segundo a Defesa Civil do município. Neste sábado (9), o manancial amanheceu com a marca de 2,14 metros, registrando um aumento de 34 centímetros nas últimas 24 horas.

Na última sexta-feira (8), o Rio Acre amanheceu com 1,80 metros, mesmo com registro de chuvas.

Com o retorno das chuvas regulares, é esperado que o nível do Rio Acre continue subindo em Rio Branco. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 19,06mm de chuvas na capital.

Previsão de chuvas

O tempo instável, com sol, nuvens e chuvas a qualquer hora vai predominar o Acre neste sábado (9). É o que diz a previsão do tempo do meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui.

De acordo com a publicação, a microrregião de Rio Branco terá tempo instável, com sol, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, que, em alguns pontos, podem ser acompanhadas de temporais. Muito alta probabilidade de chuvas fortes.