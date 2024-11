Com hit ‘Odalisca’, cover de Joelma do Calypso faz show no Acre e performance bomba na web; VÍDEO

Desde os 14 anos, Francibele Ferreira Bezerra é uma fã declarada de Joelma, a eterna musa da Banda Calypso. Hoje, aos 25 anos, ela se apresenta como Joelma Cover do Acre, conquistando a atenção dos acreanos com sua dedicação à cantora paraense. Recentemente, a cover se apresentou no evento “Som Poético”, que acontece no Senador Guiomard, também conhecido como Quinari, e teve sua performance no hit “Odalisca” viralizada na web.

Com 18,4 mil seguidores nas redes sociais, Francibele, mais conhecida como Joelma Cover, já é figura conhecida no Acre, especialmente em Senador Guiomard, sua cidade natal. No evento, ela subiu ao palco e entregou uma performance de tirar o fôlego, que rendeu inúmeros elogios e reações positivas nas redes sociais.

A trajetória de Francibele Bezerra como Joelma Cover começou no período da pandemia de Covid-19. Durante a quarentena, a jovem, que sempre foi fã da cantora, começou a fazer vídeos dublando as músicas de Joelma no TikTok. A ideia foi um sucesso, e desde então Francibele não parou mais de se apresentar, tanto de forma online quanto em eventos presenciais, levando seu talento e sua homenagem à cantora paraense para diversos cantos do Acre.

No evento “Som Poético”, realizado em Quinari, Joelma Cover brilhou no palco ao cantar “Odalisca”, um dos maiores sucessos da Banda Calypso. A performance não só emocionou o público presente, mas também gerou uma enxurrada de elogios nas redes sociais. Os internautas destacaram a energia e o carisma de Francibele durante a apresentação. A repercussão foi tão positiva que a performance logo viralizou, garantindo mais visibilidade à sua carreira como cover.

Veja o vídeo: