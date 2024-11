Com ventos de até 100 km/h, cidades do Acre tem alerta de temporais; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo, com ventos intensos de até 100 km/h. De acordo com o aviso, que termina às 10h desta sexta-feira (22), pode ser 100mm de chuva por dia.

O aviso aponta ainda que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e de descargas elétricas. No aviso, 11 municípios estão incluídos no alerta: Acrelândia, Bujari, Feijó, Manoel Urbano, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Os outros municípios do estado estão em alerta de perigo potencial, com ventos de até 60km/h.