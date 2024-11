Com ventos de até 60 km/h, Inmet emite alerta de temporais no Acre; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas no Acre. O aviso diz que o estado pode ter chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.

O alerta teve início às 10h desta segunda-feira (18) e segue até o mesmo horário da terça-feira (19). De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido para todos os municípios do Acre.

Veja previsão:

Segundo a previsão do meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui, o tempo quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais vai predominar o Acre.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar. Média probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45 e 55%, durante a tarde, e a máxima, entre 90 e 100%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar. Média probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima, varia entre 60 e 70%, durante a tarde, e a máxima, entre 90 e 100%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23ºC e 25ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC.