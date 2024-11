Como Treinar o Seu Dragão: Live-action ganha primeiro trailer

O remake live-action de Como Treinar o Seu Dragão finalmente ganhou seu primeiro trailer, mostrando Soluço e Banguela. Assista acima.

O primeiro pôster também foi divulgado. Veja abaixo.

Mason Thames (O Telefone Preto) vai viver Soluço e Nico Parker (The Last of Us) será Astrid, o elenco de Como Treinar o Seu Dragão conta ainda com Nick Frost (Chumbo Grusso), Julian Denisson (Deadpool 2), Gabriel Howell, Harry Trevaldwyn, Bronywin James e Ruth Codd. O longa também confirmou que Gerard Butler viverá Stoico, pai do Soluço, assim reprisando o papelque dublou nas animações da DreamWorks.



Um dos maiores sucessos de bilheteria e crítica da DreamWorks Animation, a franquia Como Treinar o Seu Dragão consiste em três longas-metragens, lançados entre 2010 e 2019, baseado na série de livros infantis de Cressida Cowell. A franquia animada através de três filmes acumulou mais de US$ 1.6 bilhão.

Na história, acompanhamos Soluço, um jovem viking que não tem capacidade para lutar contra os dragões, como é a tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda um dragão, o Banguela, que lhe mostra toda a verdade. Juntos, eles tentam provar que dragões e humanos podem ser amigos. Os livros, assim como os filmes, acompanham a dupla crescendo em meio a uma série de aventuras com o passar dos anos.

Anunciado em fevereiro de 2023, o live-action iniciou as filmagens em maio, cerca de um mês antes da paralisação de Hollywood. Anteriormente previsto para 12 de março de 2025, o longa agora deve estrear em 13 de junho de 2025.

Dean DeBlois, que dirigiu escreveu os três filmes animados de Como Treinar o Seu Dragão (com ajuda de Chris Sanders no primeiro) continua à frente da franquia e será o diretor do live-action, que vai adaptar a história do primeiro filme, mostrando o primeiro encontro entre Soluço e Banguela.