Concurso Embrapa tem edital em fase final de elaboração; 1.027 vagas

A expectativa pela publicação do edital do concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) segue em alta, e o time de jornalismo do Direção obteve novas informações sobre o certame!

De acordo com a Embrapa, o edital está em fase final de elaboração, faltando ainda conclusões pontuais de texto e um sorteio público que complementará a alocação das vagas de reserva legal em opções de perfil.

Além disso, a empresa informou, também, que o cronograma previsto pretende a publicação do edital ainda neste mês de novembro, mas pode ocorrer atraso.

Serão ofertadas 1.027 vagas, que serão distribuídas entre 43 regionais da Embrapa e também na sede. A expectativa é de que as vagas ofertadas sejam destinadas para a contratação de profissionais para os cargos seguintes:

Assistente;

Técnico;

Analista; e

Pesquisador.

Vale lembrar que o contrato com a banca Cebraspe foi assinado no final de julho, de acordo com o documento, o certame espera contar com 50 mil candidatos inscritos, sendo:

20 mil inscritos para nível fundamental

15 mil inscritos para nível médio

15 mil inscritos para nível superior

Salários do concurso Embrapa

Os futuros aprovados no concurso Embrapa receberão as seguintes remunerações:

Pesquisador: R$ 11.047,22;

Analista: R$ 9.415,06;

Técnico: R$ 4.790,41.

Os pesquisadores podem contar com salários superiores a R$ 25 mil, como é demonstrado na tabela abaixo:

Os analistas, por sua vez, pode receber salários de até R$ 21.633,93. Veja a evolução salarial da carreira:

Por fim, a remuneração do Técnico chega a R$ 13.122,00, como é possível visualizar abaixo:

Último concurso Embrapa

O concurso Embrapa teve seu último edital publicado em 2009. Organizado pelo Cetro, o certame ofertou 680 vagas de pesquisador nas classes A e B, analista nas classes A e B, e assistente nas classes A e B.

Veja as etapas do certame:

Prova Objetiva;

Prova Discursiva;

Prova de Inglês (Tradução e Versão);

Prova Oral (pesquisador classe A); e

Avaliação de Títulos (alguns cargos).

Confira, abaixo, a estrutura das provas: