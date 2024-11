Concurso Ministério Público do Acre tem iniciais de até R$ 6 mil; veja nomeações

O concurso MP AC para ingresso no Ministério Público do Acre ofereceu 45 vagas para os cargos de Técnico e Analista Ministerial em diversas especialidades.

Os salários iniciais variam entre R$ 4,6 mil e R$ 6 mil, além de benefícios.

As provas objetiva e discursiva foram realizadas no dia 17 de dezembro de 2023. Confira a lista de nomeados em “situação atual”.

Concurso MP AC: situação atual

Histórico do concurso:

Concurso MP AC: remuneração e benefícios

A remuneração inicial do Ministério Público do Estado do Acre, atualizada em 2023, é a seguinte:

Analista Ministerial – R$ 6.058,46

Técnico Ministerial – R$ 4.640,53

Analista Ministerial

Padrão Salário-base 18 R$ 13.886,10 17 R$ 13.224,86 16 R$ 12.595,10 15 R$ 11.995,33 14 R$ 11.424,13 13 R$ 10.880,12 12 R$ 10.362,02 11 R$ 9.868,59 10 R$ 9.398,66 9 R$ 8.951,10 8 R$ 8.524,86 7 R$ 8.118,91 6 R$ 7.732,30 5 R$ 7.364,09 4 R$ 7.013,42 3 R$ 6.679,45 2 R$ 6.361,38 1 R$ 6.058,46

Técnico Ministerial

Padrão Salário-base 18 R$ 10.636,17 17 R$ 10.129,69 16 R$ 9.647,32 15 R$ 9.187,92 14 R$ 8.750,40 13 R$ 8.333,72 12 R$ 7.936,87 11 R$ 7.558,93 10 R$ 7.198,98 9 R$ 6.856,17 8 R$ 6.529,69 7 R$ 6.218,75 6 R$ 5.922,62 5 R$ 5.640,59 4 R$ 5.371,99 3 R$ 5.116,18 2 R$ 4.872,55 1 R$ 4.640,53

Concurso MP AC: inscrições

As inscrições do Ministério Público do Acre foram realizadas no período de 1º a 30 de novembro de 2023.

O procedimento será realizado no seguinte endereço eletrônico: www.institutoverbena.ufg.br.

As taxas de inscrição variam de R$ 120,00 a R$ 150,00 a depender do cargo escolhido.

Isenção da taxa de inscrição

Houve isenção do pagamento da taxa de inscrição para os seguintes candidatos:

Inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda;

Eleitor convocado(a) e nomeado(a) pela Justiça Eleitoral do Acre mediante comprovação do serviço prestado à Justiça Eleitoral;

Doador(a) de sangue;

Doador(a) de medula óssea.

Concurso MP AC: cargos e vagas

O Ministério Público do Acre está ofertando um total de 45 vagas. As oportunidades ofertadas são as seguintes:

Técnico Ministerial – 10 vagas;

Analista Ministerial – Análise de Sistemas – 01 vaga;

Analista Ministerial – Arquitetura – 01 vaga;

Analista Ministerial – Ciências Contábeis – 02 vagas;

Analista Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo – 01 vaga;

Analista Ministerial – Direito – 21 vagas;

Analista Ministerial – Engenharia Ambiental/Florestal – 01 vaga;

Analista Ministerial – Engenharia Civil – 01 vaga;

Analista Ministerial – Estatística – 01 vaga;

Analista Ministerial – Pedagogia – 01 vaga;

Analista Ministerial – Psicologia – 02 vagas;

Analista Ministerial – Serviço Social – 02 vagas;

Analista Ministerial – Tecnologia da Informação – 01 vaga.

Requisitos dos cargos

Técnico Ministerial – Certificado de conclusão de ensino médio ou técnico.

Analista Ministerial – Diploma de conclusão de curso superior específico na área, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Arquitetura – Diploma de conclusão do curso superior em Arquitetura, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Ciências Contábeis – Diploma de conclusão do curso superior em Ciências Contábeis, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo – Diploma de conclusão do curso superior Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Relações Públicas ou Comunicação Social, em qualquer habilitação, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Direito – Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Engenharia Ambiental/Florestal – Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Engenharia Civil – Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Civil, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Estatística – Diploma de conclusão do curso superior em Estatística, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Pedagogia – Diploma de conclusão do curso superior em Pedagogia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Psicologia – Diploma de conclusão do curso superior em Psicologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver

Analista Ministerial – Serviço Social – Diploma de conclusão do curso superior em Serviço Social, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Analista Ministerial – Tecnologia da Informação – Diploma de conclusão de curso superior específico na área, reconhecido pelo MEC, e

inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Cargos vagos

De acordo com levantamento do órgão de junho de 2023, há 858 cargos vagos. Veja a distribuição abaixo:

Carreira: Servidor do Ministério Público Cargo e Especialidade (a) Existentes (b) Ocupados (c) Vagos (d) ANALISTA 600 61 539 TÉCNICO 385 69 316 AUXILIAR 15 12 3 Total: 1000 142 858 Fonte: Relatórios Gerenciais – Diretoria de Gestão com Pessoas Data da Última Atualização: JUNHO/2023

Concurso MP AC: carreira

Os servidores do Ministério Público do Estado do Acre estarão serão regidos pela Lei Estadual Nº 2.993, de 28 de outubro de 2015.

Segundo o documento, o desenvolvimento na carreira do servidor efetivo ocorrerá mediante progressão e promoção funcional, após o período do estágio probatório.

A progressão funcional é a movimentação do servidor efetivo de um padrão para o seguinte, observado o interstício de dois anos.

A promoção funcional dependerá do atendimento de requisitos fixados em regulamento próprio.

Os valores estão descritos em “remuneração e benefícios”.

Adicional de Qualificação

Além dos valores apresentados, os servidores também terão acesso ao Adicional de Qualificação, conforme os títulos adquiridos.

A Lei Estadual n.º 2.993, de 28 de outubro de 2015, determina que o adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento base do

cargo efetivo do servidor, observado o seguinte:

trinta por cento, aos portadores de título de Doutor;

vinte e cinco por cento, aos portadores de título de Mestre;

vinte por cento, aos portadores de certificado de Especialização;

quinze por cento, aos portadores de diploma de Curso Superior.

Concurso MP AC: Etapas de prova

De acordo com o edital de abertura, as etapas são as seguintes:

Cargo(s) Nível de Escolaridade Etapa(s) Tipo(s) de Prova(s) Técnico Ministerial Ensino Médio/Técnico 3 Prova objetiva, Sindicância da vida pregressa e da investigação social, Exame de sanidade física e mental Analista Ministerial – Análise de Sistemas

Analista Ministerial – Arquitetura

Analista Ministerial – Ciências Contábeis

Analista Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo

Analista Ministerial – Direito

Analista Ministerial – Engenharia Ambiental/Florestal

Analista Ministerial – Engenharia Civil

Analista Ministerial – Estatística

Analista Ministerial – Pedagogia

Analista Ministerial – Psicologia

Analista Ministerial – Serviço Social

Analista Ministerial – Tecnologia da Informação Ensino Superior 4 Prova objetiva, Prova discursiva, Sindicância da vida pregressa e da investigação social, Exame de sanidade física e mental

Prova objetiva

A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será aplicada no dia 17 de dezembro de 2023.

As disciplinas cobradas serão as seguintes:

Técnico Ministerial

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre

Noções de Informática

Legislação e Ética

Conhecimentos Específicos do Cargo

Analista Ministerial – Análise de Sistemas e Analista Ministerial – Tecnologia da Informação

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre

Legislação e Ética

Conhecimentos Específicos do Cargo

Analista Ministerial – Arquitetura, Analista Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo, Analista Ministerial – Engenharia Ambiental/ Florestal, Analista Ministerial – Engenharia Civil e Analista Ministerial – Pedagogia

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre

Noções de Informática

Legislação e Ética

Conhecimentos Específicos do Cargo

Analista Ministerial – Ciências Contábeis e Analista Ministerial – Estatística

Língua Portuguesa

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre

Noções de Informática

Legislação e Ética

Conhecimentos Específicos do Cargo

Analista Ministerial – Direito

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre

Noções de Informática

Ética no Serviço Público e Legislação Institucional

Conhecimentos Específicos do Cargo

Analista Ministerial – Psicologia e Analista Ministerial – Serviço Social

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais do Mundo, Brasil e Acre

Noções de Informática

Legislação e Ética

Conhecimentos Específicos do Cargo

O edital de abertura destaca que a prova objetiva valerá 100,0 (cem) pontos, sendo eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) que não obtiver, no mínimo, 60,0 (sessenta) pontos.

As questões da prova serão do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.

Prova Discursiva

A Prova Discursiva representa a 2ª (segunda) etapa do concurso para os cargos de nível superior e será realizada juntamente com a Prova Objetiva.

A etapa será composta de uma questão discursiva sobre conhecimentos específicos previstos no conteúdo programático de cada cargo.

A prova discursiva valerá 100,0 (cem) pontos, sendo eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) que não obtiver, no mínimo, 60,0 (sessenta) pontos.

Último concurso MP AC

O edital anterior foi publicado em 2012 com vagas para analista da carreira de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado do Acre com organização da Fundação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – FMP.

As chances de nível superior foram para as especialidades: administração, contabilidade, arquivologia, comunicação social, pedagogia, arquitetura, engenharia civil, biologia, engenharia Florestal, agronomia, direito, serviço social, psicologia, informática e todas as áreas de tecnologia da informação.

Os candidatos inscritos foram avaliados por duas etapas, sendo provas objetiva e de redação.

Resumo do concurso MP AC