Concurso MPU: edital em dezembro e provas em fevereiro

O Estratégia Concursos obteve informações exclusivas sobre o Concurso do Ministério Público da União (MPU) e está apurando os detalhes para te manter informado.

O concurso do MPU que está com a banca FGV definida desde outubro, agora conta com a nova previsão de divulgação do edital, o qual deve ser publicado na primeira semana de dezembro.

As informações foram obtidas com exclusividade pela equipe do Estratégia e, além do edital que será divulgado em dezembro, as etapas devem ocorrer entre fevereiro e março, com expectativa de nomeação a partir de junho de 2025.

Detalhes do próximo concurso MPU

Lembrando que serão ofertadas vagas para os cargos de Analistas e Técnicos que tiveram requisitos alterados, sendo assim, será exigido nível superior para todos as funções.

As remunerações iniciais irão variar, a partir de 2025, de R$ 9.052,54 até R$ 14.852,98, além de benefícios que possibilitam uma remuneração inicial de até R$ 17 mil.

Vale lembrar que o SindMPU também divulgou novas informações no seu portal, confirmando que haverá vagas para Especialidades Periciais.