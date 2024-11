Cruzeiro do Sul terá sua primeira conferência sobre emergência climática; veja data

Cruzeiro do Sul terá sua 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente (CMMA) no próximo dia 13 de dezembro com o tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”. A decisão foi publicada em decreto pela Prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul.

A organização do evento ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul (Semeia), que emitirá uma portaria nomeando a Comissão Organizadora Municipal.

Sobre o evento

O evento visa debater sobre a crise climática e suas soluções, alinhado à 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

A comissão, que será liderada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, terá o papel de planejar e gerir o evento, incluindo a representação de setores privados e da sociedade civil, conforme orientações nacionais.