Curry rouba a cena, quebra recorde e Warriors vencem Mavs na volta de Klay Thompson ao Chase Center

No jogo que marcou a volta de Klay Thompson ao Chase Center, melhor para o Golden State Warriors que venceu o Dallas Mavericks por 120 a 117, na noite desta terça-feira. O jogo foi a estreia das equipes na NBA Cup. O destaque da partida, mais uma vez foi Stephen Curry. O armador dos Warriors tomou conta do jogo e foi o cestinha com 37 pontos.