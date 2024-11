De Cruzeiro do Sul, quilo do piau em Sena Madureira custa até R$ 32; confira

O mercado do peixe de Sena Madureira, situado próximo à Feira dos colonos, recebeu na tarde desta quinta-feira (31) mais uma remessa de pescado. Dessa vez, foram importados 800 quilos de piau da cidade de Cruzeiro do Sul.

Trata-se de um peixe criado em cativeiro (açude) cuja qualidade é considerada de excelência. “Em razão da escassez do pescado em nosso município, há meses a gente trabalha esse processo de importação para não deixar o mercado totalmente desabastecido. Desse modo, informamos aos nossos consumidores que temos muito piau à disposição”, destacou o pescador Gean.

Em decorrência das despesas nesse processo de importação, o quilo do piau no mercado de Sena varia entre R$ 30 e R$ 32, a depender do gosto do consumidor. Por exemplo: O piau já tratado custa R$ 32,00.