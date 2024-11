Diretoria do Preventório apresenta recurso contra o Palmeiras na Série B acreana

O presidente do Preventório, Gilson Albuquerque, entrou com um recurso contra o Palmeiras no departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) e o objetivo é ganhar os pontos da partida disputada na última semana pelo Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Em quadra, o Palmeiras venceu o confronto por 4 a 3, mas o goleiro Verdão jogou a partida com uma camisa do Preventório (emprestada) e isso gerou o recurso.

“Se conseguirmos os pontos com o recurso, o Preventório se aproxima da classificação. Estamos em busca do nosso direito”, afirmou Gilson Albuquerque.

De acordo com o presidente da Fafs, Rafael do Vale, ele recebeu o recurso e vai definir a data do julgamento. “Sempre buscamos o diálogo e o respeito com todos os dirigentes e atletas do futsal acreano. Trabalhamos na federação para contribuir com a modalidade. Se o erro ocorreu, o responsável é o Palmeiras e não a federação. Aceitamos o recurso e vamos fazer o julgamento”, explicou.