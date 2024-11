Dnit garante que contingenciamento do Governo Lula não vai impactar recuperação de rodovias no Acre

O governo federal anunciará o contingenciamento de até R$19,3 bilhões no orçamento, medida que preocupa empreiteiros responsáveis por obras em rodovias federais no Acre. O temor é de que os contratos vigentes, com término previsto para o final do ano, sejam prejudicados por saldos residuais, já que o orçamento de 2025 só será aberto em fevereiro.

Segundo o empresário Jarbas Soster, que utiliza a tecnologia de macadame hidráulico na recuperação da BR-364, novos trechos da rodovia devem ser licitados em janeiro do próximo ano. “Os novos trechos da BR-364 devem ser licitados em janeiro do próximo ano”, afirmou.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (DNIT/AC), Ricardo Araújo, viaja a Brasília na próxima semana para discutir a liberação de recursos.

Araújo tranquilizou empreiteiros, destacando que, dos valores empenhados para o estado, restam apenas R$ 30 milhões para quitação até o fim do ano. “Cerca de 70% do cronograma previsto para 2024 já foi executado”, assegurou.

Araújo também busca garantir R$ 200 milhões do orçamento da União para o ano de 2025, para ampliar as obras entre Feijó e o rio Liberdade, onde a nova tecnologia de macadame será aplicada em áreas críticas de tabatinga.

Em outubro, Araújo se reuniu com o Ministério dos Transportes para assegurar a liberação de R$ 650 milhões no próximo ano. Esses recursos serão destinados à recuperação da BR-364, conectando Sena Madureira e o rio Liberdade.

Desde o início do mandato, o governo Lula já destinou R$1 bilhão para a restauração da BR-364 entre Sena Madureira e o rio Liberdade. Desse total, R$650 milhões foram liberados este ano, somando-se aos R$350 milhões investidos em 2013. A previsão é de recuperar quase 100 quilômetros da rodovia até o final de 2024.

Além disso, o governo desembolsou R$320 milhões no primeiro semestre deste ano para o recapeamento da BR-317. Já a BR-364, em trechos críticos como o rio Caetés.