Do Acre, homem suspeito de tráfico de drogas é morto em confronto com a polícia do Piauí

Um homem, suspeito de tráfico de drogas que morreu em confronto com policiais do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) na manhã da última sexta-feira (8), em Teresina, no Piauí, é natural do Acre. A Polícia Civil do Piauí ainda apura detalhes sobre a real identidade do suspeito.

Segundo o site Cidade Verde, o homem usava uma identidade falsa, que foi encontrada no imóvel em que ele estava. Em Teresina, o suspeito teria chegado há cerca de dois meses e era conhecido como Coroa. Natural do Acre, ele teria vindo a capital para atuar na função de disciplina de uma facção criminosa.

Segundo o delegado Samuel Silveira, coordenador da Denarc, o homem seria foragido e responderia por assalto a banco e a identidade ainda está sendo buscada. A polícia informou que o suspeito, ao avistar a presença da equipe do Denarc, teria atirado. Os policias chegaram a revidar, agindo em legítima defesa.