Vem aí! Edição da Gamecon Acre para o próximo ano está oficialmente confirmada

A idealizadora da Gamecon Acre, Ana Paula Rocha, anunciou durante o painel “Todo mundo joga”, que a edição de 2025 do evento no Acre está confirmada. Além do anúncio, Rocha também confirmou que haverá um campeonato profissional de eSports na próxima edição, que deve acontecer em novembro de 2025.

“O futuro da Gamecon é continuar acontecendo, desbravando. O mercado daqui precisa estar com a gente, porque daqui a três anos nós queremos vir aqui, mas não queremos mais ser o protagonista na realização. A Gamecon Acre 2025 está confirmada! Ela vai acontecer e nós queremos realizar, provavelmente neste mesmo mês”, explicou a CEO.

A Gamecon está na segunda edição no Acre. Em 2023, o evento trouxe uma série de palestras e painéis na Gamecon Talks Acre. Já em 2024, a Gamecon trouxe uma programação mais extensa, com jogos gratuitos, Mostra Competitivas de Games da Amazônia, além do Meet&Greet com três atrações nacionais, a Ana Xisdê, Murillo Shooow e Phoenix, do Flow Games.