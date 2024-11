Em edição extra, Gladson faz mudanças no alto escalão da Sesacre e nomeia novos diretores; veja lista

Em edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada na noite desta sexta-feira (1), o governador Gladson Cameli fez mudanças significativas no alto escalão da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A principal mudança foi a saída da diretora de Regulação, Sóron Steiner, que assume agora a presidência da Fundhacre.

Já José Renato Nascimento assume a nova Direção de Planejamento e Gestão do SUS no Acre. Ele assume o cargo no lugar de Jamyla Mendonça, que agora fica no lugar deixado por Sóron – de diretora de Regulação.

Veja a lista completa de mudanças publicadas pelo governador: