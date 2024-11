Emmy Awards: Tudo sobre a principal premiação de TV dos EUA

Conhecido como o Oscar da televisão estadunidense, o Emmy Awards premia o melhor da indústria televisiva desde 1949. O prêmio, que foi criado pela Academia de Artes & Ciências Televisivas, homenageava à época apenas programas produzidos e veiculados na área de Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA). Mais tarde, na década de 1950, o Emmy Awards foi expandido para nível nacional.

Com isso, os prêmios desta cerimônia passaram a ser destinados aos programas de televisão transmitidos em todo o país. No entanto, uma premiação regional foi mantida em LA para honrar a programação local. O mesmo, com o passar dos anos, foi sendo feito em outras áreas do país e com diferentes nichos da TV. Por isso, hoje, há diversas cerimônias do Emmy ao longo do ano.

As cerimônias do Emmy

Há, pelo menos, 10 cerimônias diferentes do Emmy Awards anualmente nos Estados Unidos da América (EUA). Elas são realizadas com fins de homenagear programas televisivos produzidos local, regional e nacionalmente. Cada uma destas premiações tem conjuntos de categorias próprias, bem como seus procedimentos de votação e regras relativas às indicações. Veja exemplos:

Primetime Emmy Award

O Primetime Emmy Award é destinado ao reconhecimento da excelência na programação televisiva dos Estados Unidos em horário nobre, ou seja, às noites. É neste período do dia que as emissoras exibem seus programas de maior importância, com períodos comerciais mais caros, retendo maior audiência. Essa é a principal cerimônia dentro da abrangência do prêmio, ocorrendo anualmente em setembro.

Daytime Emmy Award

O Daytime Emmy Award é o completo oposto do Primetime. Isso porque ele é entregue em reconhecimento da excelência na programação televisiva estadunidense durante o horário do dia. As cerimônias geralmente são realizadas em maio ou junho.

Children’s and Family Emmy Award

O Children’s and Family Emmy Awards reconhece a excelência da programação televisiva infantil e familiar estadunidense, sendo que sua primeira cerimônia foi realizada em 11 de dezembro de 2022, repetindo-se, desde então, anualmente neste mesmo mês.

Sports Emmys

Os Sports Emmys, como o próprio nome indica, são destinados a premiar o melhor da programação esportiva dos EUA. O evento reconhece o desempenho de mais de 40 categorias, incluindo esportes eletrônicos e esportes tradicionais e ocorre, geralmente, no mês de maio.

International Emmy Award

Indo além do que é exibido apenas na televisão norte-americana, o International Emmy Award tem como foco honrar o que está em alta nas TVs do resto do mundo — o Brasil já ganhou uma estatueta com a série Doce de Mãe, com Fernanda Montenegro. A cerimônia acontece todos os anos no mês de novembro.

News and Documentary Emmys

A cerimônia do News and Documentary Emmys reconhece a excelência do noticiário norte-americano e sua produção documental. Ela ocorre, geralmente, em setembro, sendo dividida em dois dias consecutivos conforme a divisão noticiosa e de documentários.

Emmys da Tecnologia e Engenharia

Os Emmys da Tecnologia e Engenharia são entregues para pessoas, companhias, ou organizações científicas e técnicas em reconhecimento pela sua contribuição tecnológica e/ou de engenharia televisiva.

Emmys regionais

Ao longo do ano, as divisões da Academia Nacional de Artes & Ciências Televisivas reconhecem a excelência da programação televisiva regional dos Estados Unidos, com cerimônias próprias. Para se candidatarem ao prêmio, os programas não podem ter sido disponibilizados para mais de 50% do mercado estadounidense no ano da premiação.

Como são escolhidos os programas que disputam o Emmy e quem vota neles

Quando um programa dos EUA atinge mais de 50% das residências do país, ele e seus responsáveis se tornam elegíveis para disputar a principal cerimônia do Emmy. Mas como isso funciona? A escolha dos programas que serão premiados é feita pelos membros da Academia de Televisão, Artes e Ciências dos Estados Unidos. Com mais de 12 mil associados, eles são divididos em grupos.

Cada grupo abrange uma área em específico do trabalho televisivo, divisão essa que serve para que esses integrantes votem apenas nos profissionais da sua área de atuação, semelhante ao o que ocorre no Oscar. Assim, entre os meses de março e abril do ano da premiação, cada membro da Academia envia uma lista ao órgão regente com seus cinco programas televisivos favoritos que estejam elegíveis.

Aqui vale um adendo para uma recente mudança na classificação das categorias de Melhor Série de Talk Show e Melhor Série de Variedade Roteirizada. Para concorrer à primeira categoria, as séries precisam consistir majoritariamente em entrevistas e quadros não roteirizados. Já à segunda, elas devem trazer esquetes, números musicais, sátiras e monólogos roteirizados, podendo contar com improviso.

Em julho, os cinco nomes que mais figuraram nas listas por categoria são apresentados para que os sócios votem novamente em qual título levará a estatueta. Vale ressaltar que, nesta votação final, todos os membros da Academia votam em todas as categorias. Os vencedores são, então, revelados normalmente numa grandiosa festa em setembro do mesmo do ano.

As categorias do Emmy

Em comédia:

Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Protagonista

Melhor Atriz Protagonista

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Ator Convidado

Melhor Atriz Convidada

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Em drama:

Melhor Série Dramática

Melhor Ator Protagonista

Melhor Atriz Protagonista

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Ator Convidado

Melhor Atriz Convidada

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Séries Limitadas ou de Antologia e Filmes para TV:

Melhor Série Limitada ou Antologia

Melhor Filme para TV

Melhor Ator Protagonista

Melhor Atriz Protagonista

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Reality:

Melhor Apresentador de Programa de Competição de Realidade

Melhor Apresentador de Game Show

Melhor Programa de Realidade Estruturado

Melhor Programa de Realidade Não Estruturado

Melhor Programa de Competição de Realidade

Melhor Game Show

Melhor Direção

Short Form:

Melhor Série de Comédia, Drama ou Variedade de Curta Duração

Melhor Performance

Variedade:

Melhor Série de Variedade (Talk Show)

Melhor Série de Variedade Roteirizada

Melhor Especial de Variedade ao Vivo

Melhor Especial de Variedade Gravado

Melhor Direção para Série de Variedade

Melhor Direção para Especial de Variedade

Melhor Roteiro para Série de Variedade

Melhor Roteiro para Especial de Variedade

A série mais premiada na história do Emmy

“Game Of Thrones” é a série de comédia e/ou drama mais premiada na história do Emmy. Ao longo de suas oito temporadas — disponíveis na Max — ela conquistou 59 estatuetas, quatro delas sendo a de Melhor Série Dramática.