Ex-Ken Humano, Jessica Alves faz quinta cirurgia no rosto

Famosa pela quantidade de cirurgias plásticas que realizou ao longo de seus 41 anos de vida, Jessica Alves, ex-Ken Humano e hoje conhecida como Barbie Humana, realizou a quinta cirurgia no rosto. A influenciadora foi vista deixando o hospital, em Istambul, na Turquia, com a face coberta de bandagens.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, ela contou que fez um lifting facial e explicou o motivo de sua decisão. Segundo ela, os procedimentos anteriores que tinha realizado se desfizeram e, com isso, sua pele ficou flácida e elástica, de forma que podia “beliscar e puxar dez centímetros de pele”.

Na cirurgia, que é minimamente invasiva, conhecida como lifting facial com rabo de cavalo, o especialista estica a pele do rosto e do pescoço usando grampos na linha do cabelo.

Jessica Alves revelou, ainda, que já gastou mais de 1 milhão de euros [aproximadamente R$ 6,1 milhão] em mais de 100 procedimentos estéticos. Nessa última, de acordo com a influenciadora, ela quer recuperar uma “aparência mais natural” e disse estar muito feliz com os primeiros resultados. Ela ainda afirmou, durante a entrevista, que não pretende fazer novas cirurgias no futuro.