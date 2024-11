Fábio Assunção diz que não banca vida de luxo aos filhos: ‘Trabalho dignifica’

O ator Fábio Assunção, de 53 anos, comentou nesta segunda-feira, 4, o fato de seu filho, João Assunção, ter sido visto trabalhando como staff no Rock in Rio 2024. O ator, que tem três filhos, incluindo o já citado, afirmou que incentiva o estudo e o trabalho para que os herdeiros corram atrás seus objetivos.

“Meu filho sempre trabalhou, sempre estudou. Ele é dedicado. Aquele pronunciamento que ele fez teve uma grande repercussão… É legítimo, ele tem 21 anos, está se colocando para o mundo e tenho imenso respeito por ele. Adorei o que ele falou”, contou Fabio Assunção, em entrevista à revista Quem.

O veterano da Globo ainda explicou que nunca pensou em ‘bancar uma vida de luxo’ para os herdeiros.

“Nunca iria incentivar, nem que pudesse, que tivesse dinheiro para 30 gerações, jamais iria incentivar um filho a não trabalhar. Acho que isso dignifica a gente. Trabalho dá dignidade. Isso para mim não tem nada comparável. Nunca ia falar para um filho: ‘Não, relaxa ai. Vive a vida. Papai está bem’. Não existe [essa possibilidade]. Não é a formação que tive. Meus pais lutaram muito para eu poder ir à escola”.

Além de João Assunção, 21 anos, do relacionamento com Priscila Borgonovi, Fábio Assunção também tem Ella Felipa, da união com Karina Tavares e Alana Ayó, de 2 anos, do casamento com Ana Verena.

O que aconteceu com o filho de Fábio Assunção?

Em outubro de 2024, quando João Assunção foi visto trabalhando nos bastidores do Rock in Rio, na época, ocorreu uma comoção nas redes. O jovem então postou o pronunciamento citado pelo seu pai.

“Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant. Concordo que 90% são assim de certa forma. (…) Me sinto muito privilegiado, vim muito privilegiado nessa vida, e nunca quis me atrelar a esse tipo de imagem. Mas, pelo menos aqui no meu perfil, queria falar que não sou essa pessoa. Meu pai é artista e minha mãe trabalha com eventos, trabalho com ela também”, disse ele, na época.

Além do trabalho em eventos, João Assunção também se dedica à carreira nas artes cênicas. Ele faz tudo isso enquanto estuda Relações Internacionais em uma universidade de São Paulo.