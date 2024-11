Faccionados flagram indígena cometendo roubo e submetem homem a “disciplina” no Acre; VÍDEO

Um indígena ainda não identificado foi vítima de agressão física em forma de “disciplina” na manhã desta terça-feira (5), em uma praia às margens do Rio Tarauacá, no município de Jordão, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o indígena foi flagrado roubando em uma área dominada pela facção Bonde do 13 e acabou sendo submetido a uma “disciplina”. Em um vídeo, os próprios faccionados afirmam que esta é a segunda “disciplina” que o homem recebe em um mês.

As facções criminosas não aceitam roubos nas áreas que dominam, para evitar chamar a atenção da polícia, e chegam a pichar muros em vários bairros alertando a proibição de roubos e furtos, pois em operações policiais, os criminosos acabam perdendo drogas e armas para as forças de segurança do Estado.

As agressões ocorreram às margens do Rio Tarauacá, e o indígena teve o braço direito quebrado devido à violência das pauladas, mas não houve registro na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Veja o vídeo: