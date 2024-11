Falta de combustível faz município do Acre sofrer com ausência de limpeza e ônibus escolar

Os problemas enfrentados em Porto Walter devido a falta de combustível continuam se agravando. Com preços abusivos para gasolina, que gira em torno de R$9,25 e R$9,50 o litro, racionamento e a total falta de óleo diesel S 10, agora a população do município também precisa encarar o comprometimento de serviços públicos.

Dentre os ônibus escolares, três deles não estão atuando, com os outros dois funcionando em escalas de revezamento. Além disso, a limpeza pública não está sendo realizada, tendo sido suspensa.

A falta de combustíveis se dá por problemas estruturais no Porto do Governo, em Cruzeiro do Sul, que não comporta mais o transporte de combustíveis.

O Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) tem o intuito de continuar a gestão do espaço junto à iniciativa privada, que também faz uso do espaço, entretanto os empresários do local afirma que o poder público deve gerenciar o local em sua totalidade.

O prefeito do município, César Andrade, pede que a estrada ligando Porto Walter a Rodrigues Alves seja liberada, o que solucionaria o problema enfrentado atualmente.

“Nossos ônibus da SEMEC estão em revezamento operando só com o combustível que tem no tanque. Quando acabar, o serviço será suspenso. Pedimos socorro às autoridades. Essa estrada aberta seria a solução para graves problemas em nosso município. Só quem mora aqui sabe as dificuldades que passamos”, disse ao site ac24horas.

De acordo com documento do Instituto de Meio Ambiente do Acre, a atual estrutura não atende alguns parâmetros e que melhorias que levariam a um melhor funcionamento e segurança dos envolvidos precisam ser feitas.

Além disso, o mesmo documento afirma que existem pendências documentais obrigatórias, como autorizações de órgãos reguladores de portos.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, se pronunciou aos donos de postos de combustível sobre o ocorrido, através de assessoria de imprensa. Confira abaixo.