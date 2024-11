Fernanda Montenegro entra para o Guinness Book após bater recorde de público com peça

Fernanda Montenegro, de 95 anos, entrou no Guinness Book após bater recorde de maior público em uma leitura filosófica no mundo. A atriz atraiu um público de 15 mil pessoas na apresentação de “A Cerimônia do Adeus”, a partir da obra de Simone de Beauvoir, no dia 18 de agosto, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A artista expressou sua alegria nas redes sociais.

“Fui agraciada esta noite, com a notícia do recorde mundial @guinnessworldrecords de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de Simone de Beauvoir no parque do Ibirapuera dia 18 de agosto de 2024, onde estiveram presentes 15 mil pessoas. Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação”, escreveu no Instagram.

Fernanda Montenegro postou um vídeo do evento com o certificado em mãos. “Milagres acontecem (…) “A nossa cultura é o nosso País. A cultura teatral é o homem através dos milênios, em qualquer lugar do mundo. Sempre tem a presença de alguém passando para alguém a visão de uma vivência que traz um texto, um contraste, uma variação do momento que se vive, uma transcendência do momento que se vive, até o humor do momento que se vive”, disse.

Segundo ela, momentos como esse não acontecem com frequência. “Só falando, para 15 mil pessoas. Só trazendo ideias nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém vai embora. Todo mundo aceita cada palavra que se fala e termina aplaudindo. Na minha vida, esse momento não vai se repetir. Então, por mais que eu agradeça, existe, sem dúvida nenhuma, a pontuação realizada de uma vocação”, declarou.