Festa de Halloween gera mal-entendido, mas estabelecimento garante diversão com responsabilidade

Após a repercussão da festa com temática de Halloween em Sena Madureira, onde a decoração incluía elementos que deram a impressão de corpos enterrados, como sepulturas e um pacote preto pendurado em uma árvore, que parecia simular a aparência de um corpo humano, a esposa do proprietário do Palhoça Club, Joice de Oliveira, procurou esclarecer o mal-entendido que envolveu a decoração do evento, que foi interpretada como macabra por alguns moradores da cidade.

Segundo ela, a festa, realizada no último sábado (16), teve como objetivo proporcionar uma experiência de entretenimento, com temática voltada para o Halloween, mas o ambiente não tinha a intenção de gerar medo ou desconforto na comunidade.

Joice enfatizou que o Palhoça Club não é um bar, mas sim um local de festas e eventos que ocorre às quintas, sextas e sábados, oferecendo uma programação diversificada, com forró e apresentações de DJs, como os contratados para a festa de Halloween: DJ Katryane Araújo, DJ Sávio e DJ Yan Mozart.

“A nossa proposta é sempre promover eventos com alegria, responsabilidade e segurança. O que aconteceu foi que a decoração da festa acabou sendo mal interpretada. As sepulturas e os corpos pendurados eram na verdade balões artificiais, feitos para simular almas voando. Nosso objetivo era criar uma atmosfera de diversão, não causar medo ou qualquer tipo de mal-estar na comunidade”, explicou Joice.

Ela também ressaltou que o ambiente do Palhoça Club é grande, aberto e seguro, com estrutura para garantir conforto aos frequentadores.

“Temos sempre cerveja gelada, tira-gosto e caldo para os nossos clientes. Estamos focados em proporcionar um ambiente de lazer, onde as pessoas possam se divertir com tranquilidade. A festa de Halloween foi um sucesso em termos de público e organização, e queremos garantir que o nosso espaço seja reconhecido pela diversão responsável que sempre promovemos.”

Joice finalizou dizendo que o Palhoça Club continuará oferecendo suas festas e eventos com a mesma energia positiva e se comprometeu a esclarecer qualquer outro mal-entendido relacionado à temática das festas.

“Nosso trabalho é garantir alegria e segurança, e sempre faremos isso de forma responsável para que nossos clientes se sintam bem e aproveitem as festas com tranquilidade”, concluiu.

A reviravolta na percepção do evento em Sena Madureira trouxe a importância de esclarecer a intenção por trás das temáticas utilizadas em eventos e reforçar o compromisso dos organizadores com o respeito e o bem-estar da comunidade.

Veja o vídeo: