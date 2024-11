Gabarito prova azul Enem 2024: confira as respostas do 1º dia

O gabarito extraoficial da prova azul do Enem 2024, aplicada neste domingo (3), está disponível para consulta no site da CNN.

As correções foram realizadas por professores da plataforma SAS Educação em parceira com o colégio Ari de Sá, de Fortaleza (CE).

Questão Resposta 1 inglês C 2 inglês A 3 inglês A 4 inglês A 5 inglês E 1 esp. C 2 esp. D 3 esp. D 4 esp. A 5 esp. A 6 E 7 C 8 B 9 E 10 C 11 E 12 D 13 D 14 C 15 B 16 D 17 E 18 D 19 D 20 C 21 E 22 D 23 B 24 A 25 C 26 B 27 C 28 E 29 A 30 D 31 B 32 B 33 D 34 B 35 D 36 B 37 C 38 B 39 E 40 D 41 A 42 D 43 E 44 E 45 B 46 C 47 E 48 C 49 E 50 B 51 E 52 B 53 C 54 D 55 B 56 A 57 D 58 D 59 E 60 E 61 B 62 A 63 B 64 C 65 D 66 C 67 A 68 E 69 C 70 E 71 D 72 A 73 D 74 B 75 A 76 E 77 A 78 B 79 E 80 A 81 D 82 C 83 E 84 D 85 A 86 D 87 A 88 C 89 B 90 C

Acesse também os gabaritos de cada prova do 1º dia

Clique aqui para conferir a prova do primeiro dia na íntegra.

O primeiro dia de exame foi composto por 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira), 45 de ciências humanas , geografia, filosofia e sociologia) e uma redação.

Quando sai o gabarito oficial?

Segundo o edital, o gabarito oficial do Enem será divulgado em 20 de novembro. Para ver os resultados, é preciso acessar a página de Provas e Gabaritos do portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Já o resultado final com as notas individuais de cada participante estarão disponíveis no site do Inep dia 13 de janeiro de 2025.